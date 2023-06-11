Вашингтон, 11 июня, 2023, 11:34 — ИА Регнум. США и Евросоюз признают, что вытеснение российских войск маловероятно, и до сих пор не определились с тем, что будут считать успехом наступления ВСУ. Об этом 11 июня пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск маловероятно», — говорится в материале.

Отмечается, что остаётся неясным, что именно США, Европа и Украина считают «успешным» наступлением, от результатов которого зависит продолжение предоставления помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Он подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины в ходе наступления рискуют потерять сотни тысяч солдат. Он также призвал Владимира Зеленского остановиться и не рисковать огромным количеством жизней.