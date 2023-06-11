Астана, 11 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днём общенационального траура по погибшим в результате лесного пожара в Абайской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Этот понедельник я объявляю днём общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие», — приводит пресс-служба слова Токаева, которые он сказал во время встречи с семьями погибших в результате пожара в природном заповеднике «Семей орманы».

По словам Токаева, он поручил правительству страны оказать семьям всемерную поддержку.

Как передавало ИА Регнум, число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана выросло до 14. Пожар, площадь которого составила до 60 тыс. гектаров, произошёл в Абайской области. В тушении огня задействованы порядка 800 человек, почти 200 единиц техники.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в республике. Он выразил уверенность, что трагические последствия масштабных пожаров будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.