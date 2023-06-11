Киев, 11 июня, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО документально поддержали 20 стран альянса, сообщил замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«По состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — написал он.

Жовка добавил, что Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо подписали совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в этом альянсе в течение двух лет после завершения военных действий в стране.

Напомним, за несколько недель до начала спецоперации президент России Владимир Путин обсуждал проблему расширения НАТО с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда глава государства назвал опасным вступление в альянс Грузии и Украины, а также размещение ракетных баз США в Польше и Румынии.