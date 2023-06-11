Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52
Москва, 11 июня, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Экипажи российских разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении. Видео 11 июня опубликовало Министерство обороны РФ в Telegram-канале.
Валентин Капустин/РИА Новости
Вертолет Ка-52
Отмечается, что российские лётчики вскрыли выдвижение бронетехники противника и нанесли удар управляемыми ракетами. В результате три боевые бронированные машины ВСУ были уничтожены вместе с экипажами.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июня Минобороны опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолётов Ка-52 бронированной техники ВСУ западного производства. Экипажи нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники. После уничтожения нескольких бронемашин остальные пытались рассредоточиться, но также были уничтожены.