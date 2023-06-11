Варшава, 11 июня, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что страна не имеет отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» (СП). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика

Он отметил, что Польша не имеет никакого отношения к взрывам «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

«Связывание Польши с этими событиями необоснованно», — написал он, напомнив, что на протяжении многих месяцев в данном вопросе обсуждались различные гипотезы и теории.

Он добавил, что это похоже на тактику информационного шума, которая направлена на фальсификацию истинной картины событий.

Представитель спецслужб настаивает на том, у России якобы был мотив для совершения этих терактов, при этом он не пояснил какой.

Как передавало ИА Регнум, знакомые с ходом расследования немецкие чиновники заявили американской газете The Wall Street Journal, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах «Северный поток». В статье сообщается, что в Германии следователи изучают доказательства того, что диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы для атак на «Северных потоках».

8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» стали результатом целенаправленной диверсии, у России имеются данные о причастности к этой диверсии англосаксов, а все остальные детали могут быть выявлены только в ходе прозрачного международного расследования.