Варшава, 11 июня, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Польша не имеет отношения к подрыву «Северных потоков», сообщил 11 июня пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб республики Станислав Жарин.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Польша не имела никакого отношения к взрывам «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Связывание Польши с этими событиями необоснованно», — написал он в Twitter.

По его словам, версия о том, что «Россия совершила подрыв», остаётся в силе, поскольку якобы у Москвы были «мотив и возможность», однако он не уточнил, какие именно.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта 2023 года издание The New York Times со ссылкой на разведданные США писало, что диверсии на «Северных потоках» могла совершить некая проукраинская группировка. Взрывчатку, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам.

В Соединённых Штатах заявили, что не обнаружили никаких доказательств причастности России к этим атакам.

В свою очередь, портал Grayzone сообщил, что в пяти метрах от места теракта на газопроводе «Северный поток» был обнаружен дайверский ботинок, напоминающий те, которые носят в ВМС США и Украины.