Спасатели ликвидировали возгорание в автобусе, следовавшем в Москву
Спасатели ликвидировали возгорание в автобусе, следовавшем в Москву из Волгограда
Красногорск, 11 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. В Московской области спасатели ликвидировали возгорание автобуса, который выполнял рейс по маршруту Волгоград — Москва. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.
«В Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград — Москва», — говорится в сообщении.
Уточняется, что до прибытия спасателей был эвакуирован 41 человек, в том числе четыре ребёнка. Никто не пострадал.
Как передавало ИА Регнум, 8 июня большая группа детей оказалась на обочине трассы Калуга — Тула в результате конфликта с водителем автобуса, который вёз их с базы отдыха в Калужской области. Школьники рассказали, что они из Москвы, а в Калужской области находились на отдыхе. Водитель, который приехал за ними на автобусе, неподобающим образом вёл себя на дороге.