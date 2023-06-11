Красногорск, 11 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. В Московской области спасатели ликвидировали возгорание автобуса, который выполнял рейс по маршруту Волгоград — Москва. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

МЧС России

«В Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград — Москва», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3812410" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Уточняется, что до прибытия спасателей был эвакуирован 41 человек, в том числе четыре ребёнка. Никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня большая группа детей оказалась на обочине трассы Калуга — Тула в результате конфликта с водителем автобуса, который вёз их с базы отдыха в Калужской области. Школьники рассказали, что они из Москвы, а в Калужской области находились на отдыхе. Водитель, который приехал за ними на автобусе, неподобающим образом вёл себя на дороге.