Москва, 11 июня, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Певец Стас Пьеха помещён в Боткинскую больницу в Москве из-за проблем с сердцем, об этом артист написал 11 июня на своей странице в одной из соцсетей.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Стас Пьеха

По словам 42-летнего артиста, его кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи, которая прибыла к нему на вызов. Певец признался, что из-за ухудшения самочувствия испугался за свою жизнь «и ощутил её несомненную ценность».

«Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал Пьеха в Instagram (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Врачи Боткинской больницы оценивают состояние Пьехи как тяжёлое. Дышит певец самостоятельно, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 июня Стасу Пьехе из-за болей в сердце вызвали скорую помощь. Врачи заподозрили у него нестабильную стенокардию и отвезли в больницу.