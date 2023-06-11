Вашингтон, 11 июня, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном нового пакета военной помощи Киеву. Так он отреагировал в Twitter на сообщение пользователя о намерении США поставить Украине новые вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — написал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Bloomberg писал, что эти деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов модернизированных ракет для ЗРК Patriot.

Газета Politico написала, что, по мнению официальных лиц США, дальнейшая поддержка Украины и международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления ВСУ. Помощь Вашингтона, скорее всего, иссякнет в случае неудачи Киева.