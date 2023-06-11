Вашингтон, 11 июня, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, сообщил американский журналист, экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский во время посещения временно оккупированной Киевом части Херсонской области получил «новость, которую не хотел слышать». Речь идёт о больших потерях и неудачах ВСУ при попытках наступления.

Брайен добавил, что Вооружённым силам России удалось подбить много танков противника, в том числе французские AMX-10 и немецкие Leopard.

Кроме того, пишет экс-сотрудник Пентагона, «лучшей» в ВСУ 47-й механизированной бригаде, которая была обучена в странах НАТО и оснащена современной техникой, не удалось отбросить ВС России.

«Неясно, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — подчеркнул Брайен.

Однако у Киева всё ещё остаются крупные резервы, которые могут ввести в бой, огромные резервные силы есть и у Москвы, заключил автор.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины в ходе наступления рискуют потерять сотни тысяч солдат. Он также призвал Зеленского «остановиться» и не рисковать огромным количеством жизней.

Шестого июня министр иностранных дел России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Он подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, сообщил, что численность общей группировки войск ВСУ на запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч боевиков.