Вашингтон, 11 июня, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Американский террорист Теодор Качински, который отправлял заминированные посылки, скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на представителя Федерального бюро тюрем.

Federal Bureau of Investigation Теодор Качинский

По его информации, утром 11 июня осуждённый, известный как Унабомбер, был найден мёртвым в камере.

В 1990-х годах Качински рассылал по почте взрывные устройства в офисы авиакомпаний и университеты. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание к «ущемлению свобод человека в мире современных технологий». В результате получили не совместимые с жизнью травмы три человека, свыше 20 человек пострадали.

Фигурант был арестован в 1996 году, он был приговорён к пожизненному заключению. В конце 2021 года он был переведён в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья.

Как передавало ИА Регнум, заключённый по имени Лэшон Томпсон скончался в тюрьме Атланты в штате Джорджия, США, из-за многочисленных укусов насекомых. Мужчину, арестованного в июне 2022 года за нанесение побоев, держали в очень грязной камере, кишащей клопами и вшами. В тюремном отчёте говорится, что его лицо и конечности покрывали порезы и «повреждения от многократного сдирания кожи». Сотрудники тюрьмы не смогли реанимировать мужчину, когда нашли его без сознания в камере, полной насекомых.

Ранее лётчик Константин Ярошенко рассказал об ужасных условиях в тюрьме США. По его словам, в тюрьме заключённые находятся в общих помещениях по 80–100 человек, хотя они рассчитаны на немногим более 30 человек. Лётчик также пожаловался на проблемы со здоровьем. По его словам, к этому привело плохое отношение в американских тюрьмах, где его пытали. Кроме того, передачи в американскую тюрьму были запрещены, в том числе медикаменты.