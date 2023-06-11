Террорист Унабомбер скончался в американской тюрьме
ABC: в американской тюрьме нашли мёртвым 81-летнего террориста Теодора Качинского
Вашингтон, 11 июня, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Американский террорист Теодор Качински, который отправлял заминированные посылки, скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на представителя Федерального бюро тюрем.
По его информации, утром 11 июня осуждённый, известный как Унабомбер, был найден мёртвым в камере.
В 1990-х годах Качински рассылал по почте взрывные устройства в офисы авиакомпаний и университеты. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание к «ущемлению свобод человека в мире современных технологий». В результате получили не совместимые с жизнью травмы три человека, свыше 20 человек пострадали.
Фигурант был арестован в 1996 году, он был приговорён к пожизненному заключению. В конце 2021 года он был переведён в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья.
Как передавало ИА Регнум, заключённый по имени Лэшон Томпсон скончался в тюрьме Атланты в штате Джорджия, США, из-за многочисленных укусов насекомых. Мужчину, арестованного в июне 2022 года за нанесение побоев, держали в очень грязной камере, кишащей клопами и вшами. В тюремном отчёте говорится, что его лицо и конечности покрывали порезы и «повреждения от многократного сдирания кожи». Сотрудники тюрьмы не смогли реанимировать мужчину, когда нашли его без сознания в камере, полной насекомых.
Ранее лётчик Константин Ярошенко рассказал об ужасных условиях в тюрьме США. По его словам, в тюрьме заключённые находятся в общих помещениях по 80–100 человек, хотя они рассчитаны на немногим более 30 человек. Лётчик также пожаловался на проблемы со здоровьем. По его словам, к этому привело плохое отношение в американских тюрьмах, где его пытали. Кроме того, передачи в американскую тюрьму были запрещены, в том числе медикаменты.