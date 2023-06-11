Санрайз, США, 11 июня, 2023, 10:29 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

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К середине второго периода хоккеисты «Вегаса» забросили три шайбы. Дубль оформил нападающий Чандлер Стивенсон, ещё один гол забил форвард Вильям Карлссон.

После этого игроки «Флориды» смогли сократить до минимума отставание в счёте. Отличились защитник Брэндон Монтур и нападающий Александр Барков.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.

Таким образом, «Вегас» ведёт в счёте в серии — 3:1. Пятый матч состоится 14 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня «Вегас» обыграл «Флориду» в первом матче финала. Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв записал на свой счёт одну результативную передачу.