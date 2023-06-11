Калуга, 11 июня, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Два садовых домика повреждены в Жуковском районе Калужской области в результате падения беспилотника, сообщил 11 июня губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Ранее Шапша сообщал об обнаружении упавшего беспилотника у деревни Стрелковка. Губернатор подтвердил, что пострадавших в результате инцидента нет, но зафиксированы незначительные повреждения.

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«Незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стёкла», — написал Шапша.

Он добавил, что в лесу в Медынском районе ночью нашли ещё один упавший предмет, предположительно беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июне два БПЛА упали на федеральную трассу М3 «Украина» в Калужской области. Это произошло неподалёку от сёл Жиздра и Думиничи. Детонации не было, территорию оцепили, и организовали временный объезд перекрытого участка.