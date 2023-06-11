Херсон, 11 июня, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В ночь на 11 июня ВСУ обстреляли Новую Каховку, Каховку и другие населённые пункты Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Алексей Коновалов/ТАСС Последствия обстрела Новой Каховки. Архивное фото

Отмечается, что украинские формирования выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам области.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня ВСУ обстреляли пансионат в Херсонской области, где размещались эвакуированные из подтопленных районов люди. Предположительно, огонь открывался с применением британских ракет Storm Shadow.

Одна из них была сбита системой ПВО, две ракеты попали в гражданский объект. В результате обстрела пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.