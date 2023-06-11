Донецк, 11 июня, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Сапёры южной группировки часто встречаются с натовскими минами. Об этом сообщил начальник инженерной службы танкового полка.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, подразделения ВСУ оснащены вооружением НАТО.

«Очень часто встречаемся с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые они запускают в зону нашей ответственности с помощью дистанционного минирования», — приводит РИА Новости его слова.

По словам российского военнослужащего, несмотря на применение новых видов вооружений на поле боя, российские бойцы быстро учатся ему противодействовать.

«Нас такие мины уже не удивляют, мы, наоборот, развиваем с помощью этого свой опыт, хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как и он», — подчеркнул собеседник.

Как передавало ИА Регнум, сапёр южной группировки войск сообщил, что ВСУ стали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения при помощи немецкой реактивной системы залпового огня Mars.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине крупный пакет военной помощи на общую сумму 2,7 млрд евро, в него войдут в том числе танки, БМП и системы противовоздушной обороны.

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