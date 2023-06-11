Москва, 11 июня, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Сапёр южной группировки войск сообщил, что ВСУ стали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения при помощи немецкой реактивной системы залпового огня Mars.

Sonaz РСЗО MARS II

«Приходилось сталкиваться с «АТ2», недавно они по всей линии фронта начали закидывать. Это мины противоднищевые, также могут быть и противопехотные. Они дистанционно запускаются из РСЗО Mars, у них есть датчик движения, её нельзя трогать, также она может среагировать на металл», — приводит РИА Новости слова сапёра инженерно-сапёрной роты.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа 2022 года украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что от Германии Киев получил реактивные системы залпового огня Mars II. При этом он не уточнил, какое именно количество этих РСЗО получил Киев.

В конце апреля власти ФРГ передали Украине новый пакет военной помощи, в который вошёл второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Кроме того, Берлин поставил Киеву 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 самозарядных пистолетов SFP9, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II.

Киев получит от Германии восемь систем противовоздушной обороны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине крупный пакет военной помощи на общую сумму 2,7 млрд евро, в него войдут в том числе танки, БМП и системы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Он также отметил, что Запад и в дальнейшем будет наращивать производство вооружений, однако для многих стран это будет сделать сложнее, чем для США.