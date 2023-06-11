Москва, 11 июня, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Певца Стаса Пьеху поместили в кардиореанимацию одной из клиник Москвы, сообщает 11 июня издание «Известия» со ссылкой на источник.

Александр Натрускин/РИА Новости Певец Стас Пьеха

Ночью артисту стало плохо, он жаловался на боли в сердце. Певцу вызвали скорую, врачи заподозрили у него нестабильную стенокардию и отвезли в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 42-летнего Стаса Пьеху госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции. В соцсетях певец разместил фотографию, сделанную на больничной койке.