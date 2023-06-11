Москва, 11 июня, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Набирает просмотры видео уничтожения ударным дроном опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что операторы беспилотника вскрыли оборудованную позицию боевиков ВСУ, они нанесли удар дроном по опорному пункту. В результате удара огневая точка противника вместе с боевиками ВСУ была ликвидирована.

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Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолётов Ка-52 бронированной техники ВСУ. Экипажи нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ. При этом после уничтожения нескольких бронемашин остальные пытались рассредоточиться, но также были уничтожены.