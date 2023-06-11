Киев, 11 июня, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться после разрушения ГЭС, за сутки он снизился более чем на метр. Об этом сообщила 11 июня пресс-служба украинской компании «Укргидроэнерго» в Telegram-канале.

Следственный комитет РФ/ТАСС

По состоянию на 08:00 (совпадает с московским) 11 июня уровень водохранилища в районе Никополя составляет 9,35 метра. В 10:00 накануне вода находилась на отметке 10,31 метра.

«За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента ЧП более чем на 7 метров», — говорится в сообщении.

Снижается и уровень воды в Днепре. В районе Херсона он составляет 4,18 метра, за сутки вода опустилась более чем на полметра.

Ситуация трудно прогнозируема и требует дальнейшего контроля, заявили в «Укргидроэнерго».

Как сообщало ИА Регнум, количество госпитализированных в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 77 человек. Эвакуированы с затопленных территорий около 7 тыс. человек. В пострадавшие от подтопления районы продолжают доставлять продовольствие и питьевую воду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина методично разрушала Каховскую ГЭС, регулярно обстреливая станцию из ракетного вооружения и артиллерии.