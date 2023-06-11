Москва, 11 июня, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Уничтожение Вооруженными силами России танков Leopard показало Соединённым Штатам бессмысленность отправки Киеву своих танков Abrams. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

По его словам, США и западная пропаганда — чемпионы мира в том, что они всегда выдают желаемое за действительное, они рассказывают о том, что у них всё самое лучшее, всё самое эффективное и мощное.

Литовкин напомнил, что уже не раз говорилось о том, что танки Leopard будут гореть.

«Американцы не случайно свои «Абрамсы» не пустили на Украину, потому что они понимали, что это нанесёт удар по имиджу их боевой техники. Именно поэтому поставили «Леопарды», — приводит ura. news его слова.

Как передавало ИА Регнум, в США заявили о недовольстве Зеленского большими потерями ВСУ. Так, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен написал, что, без сомнения, главу киевского режима расстроила полученная новость о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Русские подбили много танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и передовые танки Leopard. Также им удалось уничтожить критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы противовоздушной обороны Iris-T, констатировал Брайен.

10 июня в Минобороны России сообщили, что Вооружённые силы России во время атаки ВСУ за сутки уничтожили более 40 танков, в том числе четыре немецких Leopard.