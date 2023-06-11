Вашингтон, 11 июня, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Американской боксёр Теофимо Лопес завоевал звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг. 12-раундовый поединок между Лопесом и британцем Джошем Тэйлором прошёл 11 июня в Нью-Йорке. В результате 25-летний американец выиграл у британца единогласным решением судей.

Joel Plummer/Global Look Press Теофимо Лопес

Лопес одержал 19-ю победу (13 нокаутом) при одном поражении. Он стал абсолютным чемпионом мира в 2020 году, победив украинца Василия Ломаченко решением судей.

32-летний Тэйлор не смог во второй раз защитить пояс WBO. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 19 победах (13 нокаутом). В 2019 году боксёр стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, победив в финале американца Реджиса Прогрейса решением судей.

Как передавало ИА Регнум, российский боксёр Муслим Гаджимагомедов в финальном поединке чемпионата мира, который проходил в Таншкенте, победил представителя Италии Азиза Муийдина и завоевал золотую медаль. Гаджимагомедов выступал в весовой категории до 92 кг. Он является серебряным призером Олимпиады в Токио. Россиянин стал двукратным чемпионом мира, ранее он выиграл золотую медаль в турнире в 2019 году. Также он победил на чемпионате Европы (2016) и завоевал серебро турнира (2017).