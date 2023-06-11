Бухарест, 11 июня, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Румынский посол Драгош Виорел Цигэу отозван из Кении на фоне скандала, связанного с обвинениями дипломата в использовании расистской риторики. Об этом сообщило издание Adevărul («Правда»).

В середине апреля во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби Цигэу, увидев в окне обезьяну, заявил: «Африканская группа присоединилась к нам». Другие дипломаты сочли реплику румынского посла бестактной и неуважительной, африканская сторона обратилась к послу за разъяснениями.

В МИД Румынии лишь недавно узнали об инциденте и инициировали процедуру отставки 56-летнего посла с занимаемой должности. Цигэу принёс извинения за инцидент, в том числе письменные. В ведомстве выразили надежду, что эпизод с послом «не затронет глубокую природу отношений между Румынией и странами Африканского континента».

Как сообщало ИА Регнум, европейские дипломаты и прежде позволяли себе расистские высказывания. Осенью 2022 года скандал разгорелся вокруг верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который сравнил Европу с садом, а большую часть остального мира — с джунглями. Боррель заявил, что сад нужно выводить в джунгли, то есть европейцам следует сильнее погружаться в темы, волнующие остальной мир. Позднее глава европейской дипломатии объяснил, что под джунглями подразумевал территории, где царят беззаконие и беспорядок.