Гуанчжоу, Китай, 11 июня, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Два случая заражения оспой обезьян выявлены в провинции Гуандун на юге Китая, заболевшие изолированы. Об этом сообщил 11 июня провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

ALEX PLAVEVSKI/EPA/ТАСС Гуанчжоу

Оба случая выявлены 10 июня в Гуанчжоу. Оспой обезьян заразились двое мужчин в возрасте 43 и 29 лет, уточнили в центре.

Обоих мужчин поместили в специализированную больницу, болезнь у них протекает с лёгкими симптомами.

«В настоящее время риск заражения оспой обезьян для населения невелик», — отметили специалисты центра.

Ранее на этой неделе о выявлении двух случаев заражения оспой обезьян сообщил Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний. Один из случаев оказался завозным, второй человек заразился при контакте с первым.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, который был введён в августе 2022 года из-за вспышки оспы обезьян. Всего с начала эпидемии ВОЗ зарегистрировала более 87 тыс. сообщений из 111 стран о случаях заболевания, смертельных исходов было 140.

В России осенью 2022 года зарегистрировали отечественную вакцину против натуральной оспы «Ортопоксвак». Препарат предназначен для профилактики оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций.