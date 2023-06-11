Подгорица, 11 июня, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В Черногории 11 июня началось голосование на досрочных парламентских выборах. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) по всей стране были открыты избирательные участки, которые продолжат свою работу до 20:00 (21:00 мск).

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Согласно данным избиркома страны, правом голоса обладают 542 468 граждан Черногории, на проведение выборов из бюджета государства было выделено €1,35 млн.

На места в однопалатном законодательном собрании (81 место) претендуют 15 блоков и партий. Крупнейшими из них являются коалиция «Вместе! За будущее, которое тебе принадлежит» вокруг Демократической партии социалистов бывшего президента Мило Джукановича, «Алекса и Дритан — Храбро считаем!» бывшего спикера парламента Алексы Бечича и нынешнего премьера Дритана Абазовича, а также «Европа сейчас!» бывшего министра финансов Милойко Спайича (от неё ранее выдвинут нынешний президент Яков Милатович).

Как передавало ИА Регнум, бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович, представляющий движение «Европа сейчас», официально вступил в должность главы государства. Его привели к присяге 20 мая. По его словам, его приоритетом является ускорение пути Черногории к полноправному членству в Евросоюзе.