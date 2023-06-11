Элиста, 11 июня, 2023, 08:14 — ИА Регнум. В Калмыкии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, один пострадавший был доставлен в медучреждение. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По её информации, рано утром 11 июня на территории Черноземельского района на 41-м км автотрассы Яшкуль — Комсомольский — Артезиан столкнулись автомобиль «Ваз-2107» и грузовик «Даф».

Отмечается, что водитель и два пассажира легковушки получили не совместимые с жизнью травмы. Ещё одного пассажира легковой автомашины доставили в медучреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. По данному факту ДТП проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, в Нижегородской области в результате столкновения автомобиля с лосем погибли двое взрослых, двое детей ранены. От столкновения с лосем легковой автомобиль получил сильные механические повреждения, люди внутри оказались зажаты.