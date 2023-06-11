Ванкувер, Канада, 11 июня, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Бразильский боец Чарльз Оливейра в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 289 в Ванкувере (Канада) нокаутировал ирано-американского бойца Бенеила Дариуша.

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

Вторая по значимости схватка дня завершилась техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, на данный момент у 33-летнего Оливейры 34 победы и девять поражений, у его соперника — 22 победы, пять поражений и одна ничья.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Генри Сехудо в поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 килограмма). Поединок проходил в Ньюарке (штат Нью-Джерси) и завершился решением судей после пяти полноценных раундов.