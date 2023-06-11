Вашингтон, 11 июня, 2023, 07:27 — ИА Регнум. В США с 2019 года в результате 736 аварий с участием электромобилей Tesla с активной системой электронного помощника водителя Autopilot погибли 17 человек. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Kevauto Электромобиль Tesla Model Y

По данным издания, журналисты сделали такие выводы, исходя из базы данных, собранной за последние годы Национальной администрацией дорожной безопасности Соединённых Штатов Америки.

Отмечается, что аварий с участием электромобилей компании Tesla на самом деле «значительно больше, чем ранее сообщалось».

В последние годы система электронного помощника Autopilot активно подвергалась критике, хотя зачастую водители электромобилей пренебрегают рекомендациям Tesla относительно того, что упомянутая система не рассчитана на работу без участия человека.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая электромобиль Tesla столкнулся с грузовым автомобилем Renault на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Отмечалось, что в результате аварии никто не пострадал.