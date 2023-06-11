Донецк, 11 июня, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск вместе с операторами БПЛА батальона «Спарта» поразили несколько полевых казарм украинских военных на донецком направлении, рассказал РИА Новости боец артиллерийского подразделения с позывным Аргун.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По словам военного, на северных окраинах Донецка противник уже так «не гуляет». Позиции ВСУ отодвинуты подальше, где они пока были расслаблены.

В населённом пункте Первомайское корректируемые оператором беспилотника батальона «Спарта» расчёты гаубиц Д-30 снарядами калибра 122 миллиметра ударили по нескольким домам, в которых ВСУ обустроили полевые казармы, уточнил артиллерист.

Как сообщало ИА Регнум, артиллерия ВС России ликвидировала три огневые позиции миномётов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном. Уничтожены склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке. Отражены две атаки украинских штурмовиков на соледаро-артёмовском направлении.