Новый, 473-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российская артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшана на купянском направлении. Как пояснил 11 июня начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, речь идёт о ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады. Также известно, что попытку переброски резерва украинских войск удалось сорвать в районе Молчаново. На соледаро-артёмовском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков. Удар нанесён по опорным пунктам ВСУ в районе населённых пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Обстановка в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС продолжает оставаться напряжённой. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Владимира Сальдо, количество госпитализированных возросло до 77 человек. Из затопленных территорий эвакуированы около семи тысяч человек. Только за сутки спасли 902 человека. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции стали регулярные ракетные и артиллерийские удары со стороны украинских военных.

Тем временем в Харьковской области в ночь на 11 июня прогремели взрывы. С 01:37 (мск) по всей территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

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