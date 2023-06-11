Херсон, 11 июня, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды доставлено в пострадавшие от подтопления районы Херсонской области, сообщили 11 июня в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

С начала операции сотрудниками ведомства спасено 1736 человек, в том числе 165 детей. Общее число эвакуированных достигло 6026 человек. Также помощь оказывается домашним животным.

Для ликвидации последствий ЧС привлечены 795 человек и 344 единицы техники.

Спасатели содействуют коммунальщикам в работе по откачке воды с помощью насосного оборудования. В Новой Каховке откачено почти 49 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА Регнум, в Новокаховском городском округе Херсонской области уровень воды после подтопления спал до семи метров, в Алёшкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра. Аварийно-спасательные работы продолжаются несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевского режима. Только за сутки с затопленных территорий спасли 902 человека. В пунктах временного размещения находятся около 1,5 тыс. человек из общего числа эвакуированных.

Президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь жителям Херсонской области, пострадавшим от наводнения после украинской диверсии на Каховской ГЭС.