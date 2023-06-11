Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома
Вашингтон, 11 июня, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что выгонит «коррумпированного» президента Джо Байдена в случае своей победы на предстоящих выборах 2024 года.
«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома», — сказал Трамп в ходе выступления перед однопартийцами в Северной Каролине.
Ранее экс-глава Белого дома в интервью Politico заявил о твёрдом намерении продолжить участие в президентской гонке, несмотря на предъявленные ему обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов.
Трамп добавил, что после предъявленных обвинений существенно возросли объёмы пожертвований на его предвыборную кампанию.
Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп, выступая перед однопартийцами в штате Джорджия, назвал глупыми и безосновательными новые обвинения против него и сравнил это преследование с тем, как это происходило в «сталинской России и коммунистическом Китае».