Вашингтон, 11 июня, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что выгонит «коррумпированного» президента Джо Байдена в случае своей победы на предстоящих выборах 2024 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома», — сказал Трамп в ходе выступления перед однопартийцами в Северной Каролине.

Ранее экс-глава Белого дома в интервью Politico заявил о твёрдом намерении продолжить участие в президентской гонке, несмотря на предъявленные ему обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов.

Трамп добавил, что после предъявленных обвинений существенно возросли объёмы пожертвований на его предвыборную кампанию.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп, выступая перед однопартийцами в штате Джорджия, назвал глупыми и безосновательными новые обвинения против него и сравнил это преследование с тем, как это происходило в «сталинской России и коммунистическом Китае».