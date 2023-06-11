Санкт-Петербург, 11 июня, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Балерина Мариинского театра Оксана Скорик рассказала о последствиях инцидента с использованием перцового баллончика одною из посетительниц прямо во время показа спектакля. Артистку удивило случившееся в городе Санкт-Петербурге с репутацией культурной столицы России, сообщает петербургский новостной портал 78.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление балерин

По словам балерины, артисты столкнулись с единственной неприятностью — долетевшие до сцены пары распылённого вещества. Администрация театра вывела всех зрителей из зала и включила вентиляцию. Она сдула все пары прямо на сцену. У балерин осложнилось дыхание, им пришлось вернуться в гримёрные. На выступление инцидент не повлиял.

Неприязненного отношения к нарушителю у балерины нет. Посетитель просто мог перенервничать к концу рабочей недели, добавила Скорик.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня прямо во время спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга одна из зрительниц распылила перцовый баллончик. Причиной ЧП стал конфликт зрителя и охраны. Перед началом балета в фойе гостья начала снимать видео, на что охрана сделала ей замечание. В ответ женщина распылила перцовый баллончик в лицо сотруднику театра. В результате инцидента за помощью к врачам обратились три человека.