Калуга, 11 июня, 2023, 05:42 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области, около деревни Стрелковка, упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Жуковском районе Калужской области, около деревни Стрелковка, произошло падения БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — написал Шапша в своём Telegram-канале.

Ранее, 9 июня, беспилотный летательный аппарат упал в районе нефтебазы в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, падение дрона не вызвало никаких повреждений и разрушений на объекте.

В конце недели на жилой дом в Воронеже также упал беспилотник. В результате инцидента незначительные ранения осколками стекла получили три человека, которые отказались от госпитализации.