Глава Калужской области сообщил о падении беспилотника
Калуга, 11 июня, 2023, 05:42 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области, около деревни Стрелковка, упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«В Жуковском районе Калужской области, около деревни Стрелковка, произошло падения БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — написал Шапша в своём Telegram-канале.
Ранее, 9 июня, беспилотный летательный аппарат упал в районе нефтебазы в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, падение дрона не вызвало никаких повреждений и разрушений на объекте.
В конце недели на жилой дом в Воронеже также упал беспилотник. В результате инцидента незначительные ранения осколками стекла получили три человека, которые отказались от госпитализации.