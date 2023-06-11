Новая Каховка, Херсонская область, 11 июня, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции стали регулярные ракетные и артиллерийские удары со стороны Вооружённых сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Методично проамериканские вурдалаки шли к намеченной цели», — написала Захарова в своём Telegram-канале, прикрепив также сводку со всеми обстрелами инфраструктуры ГЭС с июля 2022 года.

Она подчеркнула, что регулярные атаки со стороны украинских военных не давали проводить на ГЭС необходимые ремонтные и профилактические работы.

Как передавало ИА Регнум, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с момента разрушения Каховской ГЭС количество госпитализированных в результате ЧП возросло до 77 человек.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло 6 июня. По словам мэра новой Каховки Владимира Леонтьева, регулярные обстрелы привели к разрушению задвижек и неконтролируемому выбросу воды ниже по течению.