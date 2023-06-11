ДНР, 11 июня, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Две атаки украинских штурмовиков отразили бойцы Вооружённых сил России на соледаро-артёмовском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Российские военные поразили опорные пункты ВСУ в районе населённых пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Артиллерия ликвидировала три огневые позиции миномётов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном. Также уничтожены склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.

По словам Астафьева, ВС России нанесли удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки. Реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» отработали по скоплению живой силы противника в районе населённого пункта Дружковка, по пункту временной дислокации 116-й бригады теробороны ВСУ в районе Калиновки, по скоплению живой силы, по вооружениям и военной технике противника в районе Елизаветовки.

Ранее ИА Регнум передавало, что 10 июня в Минобороны РФ подтвердили, что около Артёмовска активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в направлении населённых пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка. В ходе боёв уничтожено до 230 украинских военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30.