Луганск, 11 июня, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Артиллерия группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожила на купянском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом в интервью РИА Новости в воскресенье, 11 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией… вскрыта и уничтожена ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады [ВСУ — ред.] в районе Ольшана», — рассказал Зыбинский.

Он также добавил, что в районе Молчаново удалось сорвать попытку переброски резерва украинских войск.

В результате боевых действий противник понёс потери в живой силе и военной технике из состава 14-й и 92-й механизированных бригад, а также потерял два разведывательных беспилотных летательных аппарата «Фурия» и ANSER.

Как передавало ИА Регнум, накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о пресечении действий четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. По его словам, на данном направлении также удалось уничтожить до 65 военнослужащих и одну артиллерийскую установку M777.