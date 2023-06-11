Париж, 11 июня, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с иранским лидером Эбрахимом Раиси призвал Тегеран отказаться от поддержки России в конфликте на Украине, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Беседа Макрона и Раиси состоялась в субботу, 10 июня. Во время разговора французский президент предупредил коллегу, что поставки в Россию иранских дронов влекут тяжёлые последствия в сфере безопасности и гуманитарной области.

Макрона также беспокоит ядерная программа Ирана. Франция вместе с европейскими партнёрами стремятся найти дипломатическое решение этого вопроса, подчеркнули в Елисейском дворце.

Президент Франции настаивал на принятии Ираном конкретных мер по деэскалации и безотлагательном выполнении международных обязательств, в том числе перед МАГАТЭ.

Также лидеры государств обсудили развитие двусторонних отношений и договорились продолжать переговоры по ситуации в регионе и отмене направленных против Тегерана санкций.

Как сообщало ИА Регнум, украинский президент Владимир Зеленский в конце мая выступил с призывом к Ирану перестать поддерживать Россию, поскольку это якобы ещё больше изолирует Исламскую Республику. В свою очередь в МИД Ирана заявили, что Киев своим «политическим шоу» отвлекает внимание общественности безосновательными претензиями в адрес Тегерана.

Лидеры стран — участниц «Группы семи» (G7) по итогам майского саммита в Хиросиме призвали к решению вопроса иранской ядерной программы и прекращению передачи России военных беспилотников.

В США опасаются, что Тегеран планирует закупить у Москвы российские истребители четвертого поколения Су-35 и другую технику. Россия может оказать помощь Ирану в осуществлении его ядерной программы и в создании ракет большой дальности.