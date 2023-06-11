Москва, 11 июня, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Партия «Коммунисты России» предложила переименовать День России, который отмечается 12 июня, в День великой России. Об этом в интервью РИА Новости в воскресенье, 11 июня, заявил председатель партии Сергей Малинкович.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России

«У нас есть предложение такое — переименовать этот день, чтобы он назывался День великой России», — рассказал собеседник агентству, отметив, что в последнее время праздник приобрёл особое значение для россиян.

Он также добавил, что день начала специальной военной операции Вооружённых сил России на Украины стоило бы сделать официальным праздником.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует в этом году устраивать в Кремле торжественный приём в честь Дня России.