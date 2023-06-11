Йоханнесбург, ЮАР, 11 июня, 2023, 04:27 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошло землетрясение. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре 11 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По данным источника, эпицентр подземных толчков магнитудой 4,9 находился в 16 км от Йоханнесбурга с населением около двух млн человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 20 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая неподалёку от Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5. Эпицентр располагался в 39 км от села Малокурильского на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 41 км.

1 июня на Сахалине за полчаса подтвердили два землетрясения магнитудой 3,5 и 3,3. Жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.