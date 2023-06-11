Москва, 11 июня, 2023, 03:48 — ИА Регнум. На начальном этапе в состав первых экипажей Российской орбитальной станции (РОС) войдут только два космонавта, сообщили ТАСС в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«Это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов», — отметили в пресс-службе ЦПК.

С помощью пилотируемых транспортных кораблей космонавтов будут доставлять на РОС и возвращать обратно. К полётам на них подготовка пройдёт по новым программам.

Планируется, что на станции РОС отработают приборы, перспективные технологии, новые компоненты, системы и прототипы оборудования в натурных условиях космического полёта, выполненные на отечественной элементной базе.

Как сообщало ИА Регнум, первый целенаправленный отбор космонавтов для полётов на Российскую орбитальную станцию проведут в 2023–2024 годах. Для участия в них привлекут и действующих космонавтов Роскосмоса. На данный момент ведётся эскизное проектирование будущей станции. Его планируется завершить летом 2023 года.

По словам президента России Владимира Путина, Российская орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе, она будет служить его изучению и освоению. Для продолжения освоения космоса планируется нарастить производство отечественных спутников и возобновить отечественную лунную программу, а также программу отправки миссий на другие планеты.