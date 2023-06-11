Мелитополь, 11 июня, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу высоко оценил качество подготовки военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, принимающих участие в отражении попыток ВСУ провести наступление.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории», — написал Атламазоглу в статье для издания Sandboxx.

Военный эксперт подчеркнул, что российские войска, несмотря на недооценку со стороны западных союзников Украины, хорошо подготовились к попыткам противника совершить наступательные действия.

Также, по его словам, Вооружённые силы России за короткий период смогли в полной мере освоить методы уничтожения западного вооружения и техники, в том числе танков Leopard и американских БМП Bradley.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 10 июня сообщил об уничтожении четырёх немецких основных боевых танков Leopard при отражении попытки ВСУ атаковать. По его словам, украинские подразделения также потеряли пять американских бронемашин Bradley.