Стокгольм, 11 июня, 2023, 03:13 — ИА Регнум. В столице Швеции в результате стрельбы на станции метро Farsta погиб подросток, ещё три человека были ранены. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Погибший на месте и один из тех, кого доставили в больницу, — двое подростков 15 лет. <…> Двое других, доставленных в больницу, — мужчина и женщина в возрасте от 40 до 65 лет», — уточнили в полиции.

По подозрению в совершении преступления задержали двоих мужчин, которые после стрельбы пытались скрыться на автомобиле.

Как сообщало ИА Регнум, в Швеции в 2022 году застрелили более 50 человек. За последние годы на район Стокгольма пришлось более половины случаев стрельбы со смертельным исходом. Процент убийств, происходящих за пределами крупных городов в Швеции, увеличился с 15% до почти 40%.

6 июня два человека погибли, пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Ричмонде в американском штате Вирджиния. Вооружённый злоумышленник открыл стрельбу на территории кампуса Университета Содружества возле места проведения выпускного в средней школе.