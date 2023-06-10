Гавана, 11 июня, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Китайская разведка использовала военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года. Об этом изданию Politico на условиях анонимности рассказал американский чиновник.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Когда администрация [президента США — ред.] Джо Байдена вступила в должность в январе 2021 года, мы были проинформированы о действиях Китая по расширению своей зарубежной инфраструктуры», — рассказал собеседник Politico.

По его словам, власти Китая в 2019 году провели на Кубе модернизацию своих средств сбора данных по США, что также отражено в разведывательных документах.

Собеседник издания добавил, что американская администрация уже решила эту проблему путём дипломатических переговоров с китайской стороной.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что на Кубе может появиться китайская шпионская база для слежки за США. В частности, по утверждению источника, объект будет находиться примерно в 100 километрах от штата Флорида.