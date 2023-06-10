Геническ, Херсонская область, 11 июня, 2023, 02:35 — ИА Регнум. В Херсонской области до 77 человек возросло количество госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС, сообщил 11 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонская область

«77 человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

С 11 июня в пунктах временного размещения пострадавшим гражданам будут выдавать справки о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утрате предметов первой необходимости, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня ВСУ обстреляли пансионат в Херсонской области, где размещались эвакуированные из подтопленных районов люди. Предположительно, огонь открывался с применением британских ракет Storm Shadow. Одна из них была сбита системой ПВО, две ракеты попали в гражданский объект. В результате обстрела пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.