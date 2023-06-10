Киев, 11 июня, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Западные союзники Украины, в том числе Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза, признали, что вытеснение российских вооружённых сил с территорий при наступлении ВСУ маловероятно. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации источника, США и Евросоюз считают, что контрнаступление может стать поворотным этапом в конфликте, а будущий исход будет зависеть от результатов, которых смогут добиться ВСУ.

При этом западные союзники Украины отмечают, что украинской армии не под силу реализовать все поставленные задачи. По этой причине остаётся неясным, что именно США и Европа будут считать «успехом».

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины в ходе наступления рискуют потерять сотни тысяч солдат. Он также призвал Владимира Зеленского «остановиться» и не рисковать огромным количеством жизней.