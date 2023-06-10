Почти 7 тысяч человек эвакуировали с затопленной части Херсонской области
Сальдо: за сутки с затопленных территорий Херсонской области эвакуировали более 900 человек
Геническ, Херсонская область, 11 июня, 2023, 02:24 — ИА Регнум. В Херсонской области около семи тысяч человек эвакуированы из затопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС, сообщил 11 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.
По официальным данным, среди эвакуированного населения — 323 ребёнка и 112 маломобильных граждан. Только за сутки с затопленных территорий спасли 902 человека. В пунктах временного размещения находятся около 1,5 тыс. человек от общего числа эвакуированных.
По его словам, в Новокаховском городском округе уровень воды спал до семи метров, в Алёшкинском муниципальном округе — до 1,5 метров, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.
Аварийно-спасательные работы продолжаются несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевского режима, заключил Сальдо.
Как сообщало ИА Регнум, группировка сил МЧС в зоне бедствия в Херсонской области увеличена почти до 350 единиц техники. При содействии подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны началась инженерная разведка территорий, с которых сошла вода.
Спасатели из общественных молодёжных организаций России подключились к спасательной операции МЧС в Новокаховском районе Херсонской области.