Геническ, Херсонская область, 11 июня, 2023, 02:24 — ИА Регнум. В Херсонской области около семи тысяч человек эвакуированы из затопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС, сообщил 11 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

По официальным данным, среди эвакуированного населения — 323 ребёнка и 112 маломобильных граждан. Только за сутки с затопленных территорий спасли 902 человека. В пунктах временного размещения находятся около 1,5 тыс. человек от общего числа эвакуированных.

По его словам, в Новокаховском городском округе уровень воды спал до семи метров, в Алёшкинском муниципальном округе — до 1,5 метров, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.

Аварийно-спасательные работы продолжаются несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевского режима, заключил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, группировка сил МЧС в зоне бедствия в Херсонской области увеличена почти до 350 единиц техники. При содействии подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны началась инженерная разведка территорий, с которых сошла вода.

Спасатели из общественных молодёжных организаций России подключились к спасательной операции МЧС в Новокаховском районе Херсонской области.