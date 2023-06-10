Вашингтон, 11 июня, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Военная поддержка Украины негативно отразилась на обеспечении оружием американской армии, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам экс-главы Белого дома, все боеприпасы сейчас на Украине, у США их не осталось. Трамп отметил, что в годы своего правления перестроил Вооружённые силы страны. США были забиты боеприпасами под завязку, а сейчас их не хватит даже для собственной защиты.

Трамп напомнил как действующий президент США Джо Байден вместе с сыном Хантером были замечены в связях с украинской компанией. Родственные отношения активно использовались для развития бизнес-проектов.

Трамп обвинил Байдена в получении выгоды от поставок оружия на Украину и заявил, что является единственным кандидатом на пост американского президента, который сможет завершить конфликт на Украине и не допустить ядерной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в ходе выступления перед однопартийцами бывший президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые против себя новые обвинения глупыми и безосновательными. Попытки Байдена заключить в тюрьму своего главного политического оппонента Трамп сравнил с тем, как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае.

В мае Трамп на ежегодном съезде американских консерваторов в округе Колумбия призвал ограничить финансирование Киева. По его мнению, огромные вложения США не логичны на фоне недостаточной поддержки Украины европейскими странами.