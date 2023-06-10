Киев, 11 июня, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Идею вступления Украины в Североатлантический альянс на бумаге поддержали 20 стран — членов НАТО. Об этом в субботу, 10 июня, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — написал Жовква в своих социальных сетях. На данный момент в Североатлантический альянс после вступления Финляндии в апреле этого года входит 31 государство.

Замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что в совместной декларации, подписанной в Киеве премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Украины указано, что Оттава поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны — члены альянса не достигли консенсуса по вопросу присоединения Украины. По его словам, пока на территории страны идут боевые действия, тема членства Украины в альянса должна быть отложена.