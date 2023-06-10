Киев, 11 июня, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Не менее 32 населённых пунктов на подконтрольной Киеву части Херсонской области оказались подтоплены после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщило на своей странице в Twitter министерство внутренних дел Украины.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

По информации ведомства, из 32 подтопленных населённых пунктов эвакуировали 2699 человек.

В Николаевской области в зоне подтопления оказался 31 населённый пункт, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, в посольсте Украины в Германии заявили, что на восстановление после разрушения Каховской ГЭС потребуется в $14 млрд.

По предварительной оценке властей Херсонской области, на восставление подтопленных населённых пунктов, контролируемых Россией, потребуется минимум 11,5 млрд рублей. В дальнейшем сумма может возрасти.

Во всемирном банке заявили о готовности оказать поддержку Украине, но только после оценки ущерба от подрыва дамбы на Каховской ГЭС.

После разрушения дамбы в ночь на 6 июня вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены.