Трамп назвал поступки Белого дома как в «сталинской России»
Трамп: Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента
Вашингтон, 10 июня, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Глупыми и безосновательными назвал новые обвинения против себя бывший президент США республиканец Дональд Трамп, выступая 10 июня перед однопартийцами.
«Это злобное преследование является пародией на правосудие. Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента, который значительно опережает его по опросам. Как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае», — сказал он.
Трамп обвинил министерство юстиции, федеральное бюро расследований, представителей прокуратуры США во вмешательстве в выборы в таком масштабе, которого страна ещё не видела. Коррумпированные преступники, по его словам, должны быть сокрушены.
Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году разрешить проблемы с Россией и Украиной, которых при его предыдущем президентстве не было.
В мае 2023 года стало известно, что работу Джо Байдена в качестве президента США положительно оценили только 36% опрошенных (в феврале было 42%). Негативную оценку дали 56% респондентов. Остальные не смогли ответить. Среди сторонников Демократической партии 58% участников опроса сказали, что не хотели бы видеть Байдена кандидатом на второй президентский срок. На вопрос, за кого бы проголосовали, если бы выборы уже начались, 44% называли Трампа, 38% — Байдена.
Сослансно последнему заключению, Трампа в числе прочего обвиняют в хранении секретной документации в разных комнатах особняка в Мар-а-Лаго, даже в туалете, ванной, спальне и кладовой. В судебных документах говорится, что особняк политика — это жилище и закрытый клуб, членами которого являются сотни человек, а штат укомплектован более чем 150 сотрудниками.