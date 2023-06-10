Вашингтон, 10 июня, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Глупыми и безосновательными назвал новые обвинения против себя бывший президент США республиканец Дональд Трамп, выступая 10 июня перед однопартийцами.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это злобное преследование является пародией на правосудие. Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента, который значительно опережает его по опросам. Как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае», — сказал он.

Трамп обвинил министерство юстиции, федеральное бюро расследований, представителей прокуратуры США во вмешательстве в выборы в таком масштабе, которого страна ещё не видела. Коррумпированные преступники, по его словам, должны быть сокрушены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году разрешить проблемы с Россией и Украиной, которых при его предыдущем президентстве не было.

В мае 2023 года стало известно, что работу Джо Байдена в качестве президента США положительно оценили только 36% опрошенных (в феврале было 42%). Негативную оценку дали 56% респондентов. Остальные не смогли ответить. Среди сторонников Демократической партии 58% участников опроса сказали, что не хотели бы видеть Байдена кандидатом на второй президентский срок. На вопрос, за кого бы проголосовали, если бы выборы уже начались, 44% называли Трампа, 38% — Байдена.

Сослансно последнему заключению, Трампа в числе прочего обвиняют в хранении секретной документации в разных комнатах особняка в Мар-а-Лаго, даже в туалете, ванной, спальне и кладовой. В судебных документах говорится, что особняк политика — это жилище и закрытый клуб, членами которого являются сотни человек, а штат укомплектован более чем 150 сотрудниками.